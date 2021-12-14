Певица Оля Полякова появилась вместе с участником "Холостячки 2" со Златой Огневич Маском Ежовым, который первый покинул романтическое шоу.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей. Звезда для своих выступлений собрала шоу-балет, в котором состоит и Макс Ежов. Молодой танцор помимо работы с Поляковой ходил на "Танці з зірками", где ему в партнерши досталась Леся Никитюк, а в этом году отправился на "Холостячку 2" с певицей Златой Огневич. Но артистка не поверила в искренность танцора и он покинул проект после первого же эфира. А на новых сторис в Инстаграм Поляковой Макс появился за ручку со звездой.

Оля была в этот раз в образе Снежной королевы. Макс рядом шел в черном костюме.

"Снежная королева", - были подписаны кадры.

"Снежная королева до...", - сказал голос за кадром.

"Говорят, сыпятся с меня камни, а я говорю, что не первый год живу, вот и сыпятся", - сказала Оля.

На новом сторис Полякова уже позировала в своем белом костюме Снежной королевы для фотосессии. А чуть позднее звезда стояла у елки и приглашала на мероприятие.

Напомним, героиня шоу "Маска" обвела Данилко и Полякову вокруг пальца, правда раскрылась

Также Politeka сообщала, что Полякова в халате подняла настроение, показав роскошные формы, фото

А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой обратилась за помощью, оказавшись в другом городе



