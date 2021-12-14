Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной отечественной певицей. Звезда для своих выступлений собрала шоу-балет, в котором состоит и Макс Ежов. Молодой танцор помимо работы с Поляковой ходил на "Танці з зірками", где ему в партнерши досталась Леся Никитюк, а в этом году отправился на "Холостячку 2" с певицей Златой Огневич. Но артистка не поверила в искренность танцора и он покинул проект после первого же эфира. А на новых сторис в Инстаграм Поляковой Макс появился за ручку со звездой.
Оля была в этот раз в образе Снежной королевы. Макс рядом шел в черном костюме.
"Снежная королева", - были подписаны кадры.
"Снежная королева до...", - сказал голос за кадром.
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"Говорят, сыпятся с меня камни, а я говорю, что не первый год живу, вот и сыпятся", - сказала Оля.
На новом сторис Полякова уже позировала в своем белом костюме Снежной королевы для фотосессии. А чуть позднее звезда стояла у елки и приглашала на мероприятие.
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