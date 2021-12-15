Украинская певица Оля Полякова, которая недавно устроила "разбор полетов" с Ефросининой, покрасовалась образом вместе с Никитюк и Дзидзьо на съемках.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова после праздничных съемок вместе со своими коллегами заинтересовала кадрами. Дело в том, что звезда приняла участие в съемках праздничного шоу, которое покажут украинцам перед Рождеством.

Оля Полякова вместе с Михаилом Хомой (Дзидзьо), Лесей Никитюк, Александром Пономаревым и другими артистами появилась на съемках рождественского шоу. Во время работы не обошлось без комичных моментов, поскольку все были в праздничном настроении.

ТаК, Оля Полякова даже забралась на руки к Дзидзьо и вместе с ним сплясала под песню «Счастливые люди». Певец покружил коллегу на руках. Также Полякова успела пошутить вместе с Никитюк, с которой сверкала в блестящих платьях.

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«Затаите дыхание – огненные образы Оли Поляковой на шоу МАСКА 🔥🔥. Позади уже 8 эфиров загадочной @maskaukrainetv – финал совсем близко. Какой образ вам у Оли Поляковой понравился больше всего?» - сказано в подписи под серией кадров с образами певицы.

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