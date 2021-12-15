Известная украинская ведущая Леся Никитюк в эффектном сверкающем наряде рассказала о собственной предновогодней традиции, которую придумала сама.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила рассказать, чем занимается за несколько недель до Нового года.

«Дорогие подписчики и просто гости моей странички! В предновогоднее время, по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям!», - похвалилась Никитюк.

Ведущая решила помочь молодым стартаперам, предложив им возможность бесплатно познакомить людей со своим товаром в ее Инстаграм.

Этот пост Никитюк сопроводила своими эффектными фото. На них ведущая позировала в длинном черном платье из ткани, расшитой пайетками. Разрез на юбке до самого бедра придал образу ведущей особенного лоска.

Поклонники Леси бурно отреагировали на ее пост.

«горжусь что есть такая добрая Леся!)) дай бог здоровья и любви», «Какая же Вы красавица! Богиня», «Лэся, да вы прямо звезда гламура, шампанское грэть?», «Подруга Бонда», «Леся-кошка», «Лесюня, нижнее декольте зачет», - пишут люди.

Напомним, Никитюк после кольца за 1,5 млн гривен заставила украинцев пускать слюнки на черную икру.

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