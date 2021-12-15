Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы в подробностях рассказала о новом члене их семьи.

Недавно в семье Ям случилось пополнение: супруги и их сын Леон обзавелись милым щенком. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Лилия Яма решила рассказать о собачке подробнее.

«Сегодня хочу подробно рассказать про нашего нового члена семьи - Ламбу. Итак, давайте по порядку, назвали нашу девочку Ламба, с именем определились достаточно быстро. Почему именно эта кличка, потому что мы с сыном любим марку автомобиля Lamborghini, а Владу нравится танец ламбада, так и получилась Ламба», - рассказала Лилия о кличке собаки.

Она уточнила, что это щенок дизайнерской породы пушон. По мнению Ямы, это идеальные собаки для семьи, ведь они умные, терпеливые, добрые и у них гипоаллергенная шерсть.

Яма также добавила, что они с ответственностью и вниманием подошли к выбору щенка.

«Да, завести собаку - серьёзное решение, но мы очень рады, и то сколько радости и счастья она нам приносит - словами не передать», - добавила Лилия.

Она также поделилась снимками нового любимца их семьи.

Напомним, судья "Танців з зірками" Влад Яма после операции обратился к своим поклонникам.

Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» с женой и сыном вызвали восторг в сети яркими нарядами.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал лицо после таинственной операции.