Влад Яма, судья "Танців з зірками", который недавно перенес операцию, рассказал о запретах, с которыми столкнулся после нее, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма, судья "Танців з зірками", очень тщательно следит за своим здоровьем. Звезда недавно признался, что ему предстояла операция у стоматолога. После нее Влад уже не показывал все лицо, закрываясь курткой. Как оказалось, у артиста был отек. Но Влад отметил, что скоро он должен пройти. А на новых сторис в Инстаграм судья "танців" продолжил рассказывать о последствиях операции.

На новых сторис Влад показал изначально кукурузу.

"Расстраивают не столько послеоперационные антибиотики, как то, что с ними нельзя тренироваться", - написал Влад в сторис.

После этого Влад показал, как гуляет на беговой дорожке.

"....Поэтому я гуляю", - написал Влад.

А еще артист показал, как гулял вместе с супругой и сыном.

"Не важно где, важно с кем!…

А щас мы дома еще", - написал Влад под фото.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» с женой и сыном вызвали восторг в сети яркими нарядами

А еще Politeka писала, что Влад Яма после операции прячет половину лица

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