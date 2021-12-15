Как пишет Politeka.net, Влад Яма, судья "Танців з зірками", очень тщательно следит за своим здоровьем. Звезда недавно признался, что ему предстояла операция у стоматолога. После нее Влад уже не показывал все лицо, закрываясь курткой. Как оказалось, у артиста был отек. Но Влад отметил, что скоро он должен пройти. А на новых сторис в Инстаграм судья "танців" продолжил рассказывать о последствиях операции.
На новых сторис Влад показал изначально кукурузу.
"Расстраивают не столько послеоперационные антибиотики, как то, что с ними нельзя тренироваться", - написал Влад в сторис.
После этого Влад показал, как гуляет на беговой дорожке.
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Влад Яма после операции прячет половину лица: "Спасибо, что переживаете"
"....Поэтому я гуляю", - написал Влад.
А еще артист показал, как гулял вместе с супругой и сыном.
"Не важно где, важно с кем!…
А щас мы дома еще", - написал Влад под фото.
Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» с женой и сыном вызвали восторг в сети яркими нарядами
А еще Politeka писала, что Влад Яма после операции прячет половину лица
Также Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" перенес операцию