Певица и одна из судей проекта «Співають всі!» Анастасия Приходько неожиданно для себя оказалась в гримерке поздно вечером и рассказала о необычном опыте.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Приходько показала, как выглядит ее подготовка к съемкам.

По словам певицы, вечер среды выдался для нее довольно необычным.

«Первый раз на любимом канале в столь поздний час…столь поздний эфир. Всегда утром-утром, а сегодня прям в ночь! Заканчивается эфир в 23:45 и через 15 минут я стану тыквой – в 12 часов ночи», - пошутила певица и сама же рассмеялась.

Она показала, как ей делают макияж перед съемками. Приходько сидела в кресле гримерки и снимала себя в зеркале, пока визажист работала над ее лицом.

Позже певица показала результат. Ей сделали эффектный макияж, подчеркнув глаза темными тенями. Вместе с черными брюками и пиджаком образ Приходько получился очень строгим, но, в то же время, притягательным и загадочным.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько забавно потроллила Соседова из "Х-Фактор".

Как сообщала Politeka, Приходько разоткровенничалась о непристойных предложениях, которые получает.

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько честно рассказала о ссорах с мужем.