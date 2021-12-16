Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Приходько показала, как выглядит ее подготовка к съемкам.
По словам певицы, вечер среды выдался для нее довольно необычным.
«Первый раз на любимом канале в столь поздний час…столь поздний эфир. Всегда утром-утром, а сегодня прям в ночь! Заканчивается эфир в 23:45 и через 15 минут я стану тыквой – в 12 часов ночи», - пошутила певица и сама же рассмеялась.
Она показала, как ей делают макияж перед съемками. Приходько сидела в кресле гримерки и снимала себя в зеркале, пока визажист работала над ее лицом.
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Позже певица показала результат. Ей сделали эффектный макияж, подчеркнув глаза темными тенями. Вместе с черными брюками и пиджаком образ Приходько получился очень строгим, но, в то же время, притягательным и загадочным.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько забавно потроллила Соседова из "Х-Фактор".
Как сообщала Politeka, Приходько разоткровенничалась о непристойных предложениях, которые получает.
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько честно рассказала о ссорах с мужем.