Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что муж запрещает ей делать и показывать в соцсетях.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько лишь во время карантина начала активно вести свой блог в Instagram. Так, сейчас на странице у звезды уже более 100 тысяч подписчиков и их количество активно растет. В интервью в программе "Зірковий шлях" певица рассказала, что очень увлеклась своим блогом и показывает жизнь без прикрас.

Так, певица отметила, что больше всего ее аудитории нравятся снимки с детьми и другими членами семьи. А вот злостных хейтеров она блокирует. Тем временем любимый муж артистки не в восторге от ее увлечения соцсетями, хотя иногда даже помогает ей во время съемок сторис.

"Если бы у него была возможность, он бы вообще забрал у меня телефон и не отдал бы. Он не любит, когда я матюкаюсь. А мне нравится. Я говорю, а что здесь плохого? Я не вижу здесь ничего плохого, потому что я так выражаю свои мысли. Я и маты, как-то гармонично", - со смехом рассказала Настя.

Также Приходько добавила, что они с мужем иногда ругаются, если она перед сном залипает в телефон. "Он любит, когда я ему уделяю время", - говорит певица.

Напомним, Приходько впечатлила видом в приталенном платье, Каминская из "НеАнгелов" не сдержалась: "А могли бы...".

Как сообщала Politeka, Судья "Співають всі" Приходько протроллила Полякову после конфликта: "Мисс заигрывание 2021".

Также Politeka писала, что Судья "Співають всі" Приходько без макияжа и фильтров удивила признанием о пластике и ботоксе: "Уже надо".