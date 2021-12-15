Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик рассказала о том, как их с Дмитрием старший сын Даниил лишился зуба.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Даниила и Платона. Старшему мальчику два месяца назад исполнилось шесть лет. Сейчас он проходит период смены молочных зубов на коренные, а родители с умилением наблюдают за ним.
Так, для удаления одного из зубов Ирина с сыном отправились к дантисту.
«Минус ещё один молочный зуб у нашего Данечки. Огромное спасибо невероятным врачам за профессионализм и заботу», - написала Монатик.
Она поделилась милым фото, сделанным в кабинете у врача. На нем Даня стоял перед камерой с ваткой, зажатой во рту. В руке у него красовалась коробочка с выпавшим зубом.
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Поклонники звездного семейства не смогли пройти мимо.
«Зубик выпал -- скоро в школу!», «Начал собирать собственные воспоминания в коробочку», «Это теперь зубы отдают с собой в таких красивых коробочках?», «Герой!», «Копия папочки) Молодец) Мужественно лишился зуба», - пишут люди.
Напомним, Дмитрия Монатика пристыдили за концерты в Америке.
Как сообщала Politeka, жена Монатика умилила домашними развлечениями сына.
Также Politeka писала, что выяснилось, кем были Монатик, Санина, Бабкин и другие звезды до популярности.