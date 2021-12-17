Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который является неизменным судьей шоу "Танці з зірками", показал поклонникам, как он выглядел в юности.

Как пишет Politeka.net, 39-летний украинский танцовщик и хореограф, а также бессменный судья популярного шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто делится с поклонниками фотографиями и видео в своем Instagram. На этот раз Яма решил показать поклонникам, как он изменился.

Так, хореограф опубликовал видео в стиле Boomerang и показал, как выглядит сейчас. На ролике Влад Яма был в стильном сером костюме с красным платочком в нагрудном кармане. Хореограф весело подмигивал в камеру.

Потом Влад Яма показал, как выглядел в юности. У него были густые волосы и почти сплошная бровь.

"С конкурса красоты", - подписал фото Влад Яма.

Напомним, что недавно Владу Яме сделали операцию у стоматолога. Некоторое время хореограф не показывал лица в социальных сетях из-за отека. Как видим, сейчас уже все хорошо.

Ранее Politeka писала, что жена Влада Ямы показала их нового члена семьи и поделилась откровением: "Серьезное решение, но мы рады".

Напомним, что судья "Танців з зірками" Влад Яма после операции обратился к своим поклонникам: "Огорчают...".

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