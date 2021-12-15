Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями в подробицях розповіла про нового члена їх сім'ї.

Нещодавно в сім'ї Ям сталося поповнення: подружжя і їх син Леон обзавелися милим цуценям. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Лілія Яма вирішила розповісти про собачку докладніше.

"Сьогодні хочу детально розповісти про нашого нового члена сім'ї-Ламбу. Отже, давайте по порядку, назвали нашу дівчинку Ламба, з ім'ям визначилися досить швидко. Чому саме ця кличка, тому що ми з сином любимо марку автомобіля Lamborghini, а Владу подобається танець ламбада, так і вийшла Ламба", - розповіла Лілія про кличку собаки.

Вона уточнила, що це щеня дизайнерської породи пушон. На думку Яма, це ідеальні собаки для сім'ї, адже вони розумні, терплячі, добрі і у них гіпоалергенна шерсть.

Яма також додала, що вони з відповідальністю і увагою підійшли до вибору цуценя.

"Так, завести собаку-серйозне рішення, але ми дуже раді, і то скільки радості і щастя вона нам приносить - словами не передати", - додала Лілія.

Вона також поділилася знімками нового улюбленця їхньої родини.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Влад Яма після операції звернувся до своїх шанувальників.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною і сином викликали захоплення в мережі яскравими нарядами.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав обличчя після таємничої операції.