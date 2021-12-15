Як пише Politeka.net, Влад Яма, суддя "Танців з зірками", дуже ретельно стежить за своїм здоров'ям. Зірка нещодавно зізнався, що йому належала операція у стоматолога. Після неї Влад вже не показував все обличчя, закриваючись курткою. Як виявилося, у артиста був набряк. Але Влад зазначив, що скоро він повинен пройти. А на нових сторіс в Instagram суддя "танців" продовжив розповідати про наслідки операції.
На нових сторіс Влад показав спочатку кукурудзу.
"Засмучують не стільки післяопераційні антибіотики, як те, що з ними не можна тренуватися", - написав Влад в сторіс.
Після цього Влад показав, як гуляє на біговій доріжці.
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Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
"....Тому я гуляю", - написав Влад.
А ще артист показав, як гуляв разом з дружиною і сином.
"Не важливо де, важливо з ким!…
А щас ми вдома ще", - написав Влад під фото.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною і сином викликали захоплення в мережі яскравими нарядами
А ще Politeka писала, що Влад Яма після операції ховає половину обличчя
Також Politeka повідомляла, що суддя "Танців з зірками" переніс операцію