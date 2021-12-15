Влад Яма, суддя "Танців з зірками", який нещодавно переніс операцію, розповів про заборони, з якими зіткнувся після неї, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Влад Яма, суддя "Танців з зірками", дуже ретельно стежить за своїм здоров'ям. Зірка нещодавно зізнався, що йому належала операція у стоматолога. Після неї Влад вже не показував все обличчя, закриваючись курткою. Як виявилося, у артиста був набряк. Але Влад зазначив, що скоро він повинен пройти. А на нових сторіс в Instagram суддя "танців" продовжив розповідати про наслідки операції.

На нових сторіс Влад показав спочатку кукурудзу.

"Засмучують не стільки післяопераційні антибіотики, як те, що з ними не можна тренуватися", - написав Влад в сторіс.

Після цього Влад показав, як гуляє на біговій доріжці.

"....Тому я гуляю", - написав Влад.

А ще артист показав, як гуляв разом з дружиною і сином.

"Не важливо де, важливо з ким!…

А щас ми вдома ще", - написав Влад під фото.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною і сином викликали захоплення в мережі яскравими нарядами

А ще Politeka писала, що Влад Яма після операції ховає половину обличчя

Також Politeka повідомляла, що суддя "Танців з зірками" переніс операцію



