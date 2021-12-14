Як передає Politeka.net, 39-річний Влад Яма поділився в Instagram милим сімейним знімком. На фото він позував на подіумі разом зі своєю сім'єю. Всі вони були одягнені в райдужний спортивний одяг. Виглядала зоряна сімейка дуже щасливою.
"Не важливо де, важливо з ким! А зараз ми вдома ще", - підписав фото Влад Яма.
У коментарях хореографу і його родині залишили масу приємних слів.
"Супер райдужна сімейка!", "Які яскраві", "пишаюся вами, бережіть себе і сім'ю", "Гарне фото", "заздрю по-доброму", "Класні і яскраві фото", "дивовижні і яскраві!", "Які круті", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Влад Яма дуже багато часу проводить зі своєю сім'єю. Вони люблять разом подорожувати і влаштовувати тематичні фотосесії. Також парочка нерідко разом бере участь в рекламних кампаніях.
Нагадаємо, що Влад Яма після сімейного свята потрапив на операцію: "Шумно відгуляли...".
Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав обличчя після операції: "до хірурга...".
Також Politeka писала, що Влад Яма не показує половину обличчя через операцію:"спасибі, що переживаєте".