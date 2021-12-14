Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вразив яскравим луком, засвітившись разом зі своєю дружиною Лілією і маленьким сином.

Як передає Politeka.net, 39-річний Влад Яма поділився в Instagram милим сімейним знімком. На фото він позував на подіумі разом зі своєю сім'єю. Всі вони були одягнені в райдужний спортивний одяг. Виглядала зоряна сімейка дуже щасливою.

"Не важливо де, важливо з ким! А зараз ми вдома ще", - підписав фото Влад Яма.

У коментарях хореографу і його родині залишили масу приємних слів.

"Супер райдужна сімейка!", "Які яскраві", "пишаюся вами, бережіть себе і сім'ю", "Гарне фото", "заздрю по-доброму", "Класні і яскраві фото", "дивовижні і яскраві!", "Які круті", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Влад Яма дуже багато часу проводить зі своєю сім'єю. Вони люблять разом подорожувати і влаштовувати тематичні фотосесії. Також парочка нерідко разом бере участь в рекламних кампаніях.

Нагадаємо, що Влад Яма після сімейного свята потрапив на операцію: "Шумно відгуляли...".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав обличчя після операції: "до хірурга...".

Також Politeka писала, що Влад Яма не показує половину обличчя через операцію:"спасибі, що переживаєте".