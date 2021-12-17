Актриса Ксения Мишина, которая была героиней "Холостячки-1", рассказала о переезде в Киев много лет назад - пользователи Сети отреагировали на рассказ, в том числе и некоторые звезды.

Ксения Мишина родом из Крыма, но много лет назад она приехала покорять столицу, пишет Politeka.net. В своем новом посте звезда откровенно рассказала, как решилась стать актрисой, сдала документы в соответствующий вуз, а затем пошла на кастинг шоу «Украина слезам не верит», где в жюри сидели Константин Меладзе и Наталья Андрейченко.

По словам красотки, на тот момент она не умела ни петь, ни танцевать, но все же попала на последний этап кастинга. Ксения Мишина выслушала большую критику в свой адрес от жюри, но в итоге ей помогла ее красота пройти в шоу.

Пост быстро собрал много лайков, в том числе откликнулись танцор и коллега Мишиной Женя Кот, и сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко.

"Хорошим всегда легче по жизни...", "Все говорят какая вы красива, а я скажу, что и талантливая, к тому же, талант - не отнимешь. 🔥", "Безумно вдохновляешь тех кто в себя не верят и что каждый успех это цель и желание.😍Восхищаюсь👏🙌", "Моя любимая актриса❤️❤️❤️", "Красавица наша..лучшая..как Софи Лорен в своей стране... как Джоли в своей.. как Дженнифер Лопес для своей страны... а Вы наша и лучшая и достойная лучшей судьбы", - написали остальные пользователи Сети.

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