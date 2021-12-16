На шоу "Україна має талант" каждый пришедший хочет удивить жюри и зрителей, в этот раз один из участников решился даже разгадать секрет актрисы Ксении Мишиной.

Шоу "Україна має талант" вернулось на экраны после нескольких лет перерыва, передает Politeka.net. На непредсказуемую программу пришло много талантливых украинцев в той или иной области.

В частности, в этот раз на проект пришел Владислав - иллюзионист. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Судя по анонсу, парень удивит даже скептически настроенного телеведущего Сергея Притулу. Однако, вероятнее всего, больше всех "досталось" Ксении Мишиной - иллюзионист разгадает секрет звезды - пароль от ее телефона и влезет в него.

"Это как?", - вопросила Ксения Мишина.

Видео быстро собрало более 40 тысяч просмотров и много комментариев:

"Глядя на некоторых фокусников, думаешь: КАК они это делают. Просто за гранью понимания", "Это тоже самое, что смотреть реслинг и верить, что там дерутся по-настоящему", "Из такого прекрасного шоу сделали подобие битвы экстрасенсов ) жаль )", "Лучше уже фокусы смотреть или просто тех, у кого нет таланта несут всякую чушь, чем каждый раз одни воздушные пируэты. Ой-ой, сейчас упадет. Реально надоело".

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