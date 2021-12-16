Шоу "Україна має талант" вернулось на экраны после нескольких лет перерыва, передает Politeka.net. На непредсказуемую программу пришло много талантливых украинцев в той или иной области.
В частности, в этот раз на проект пришел Владислав - иллюзионист. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Судя по анонсу, парень удивит даже скептически настроенного телеведущего Сергея Притулу. Однако, вероятнее всего, больше всех "досталось" Ксении Мишиной - иллюзионист разгадает секрет звезды - пароль от ее телефона и влезет в него.
"Это как?", - вопросила Ксения Мишина.
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Видео быстро собрало более 40 тысяч просмотров и много комментариев:
"Глядя на некоторых фокусников, думаешь: КАК они это делают. Просто за гранью понимания", "Это тоже самое, что смотреть реслинг и верить, что там дерутся по-настоящему", "Из такого прекрасного шоу сделали подобие битвы экстрасенсов ) жаль )", "Лучше уже фокусы смотреть или просто тех, у кого нет таланта несут всякую чушь, чем каждый раз одни воздушные пируэты. Ой-ой, сейчас упадет. Реально надоело".
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