Ксения Мишина очень часто рассказывает фанатам, как живет, медитирует и развивается. Нередко из-за этого звезду критикуют, ведь при всей ее любви к развитию, она продолжает закрываться в себе и снова живет одна.
Тем не менее, артистке нравится ее развитие и то, как она идет вперед.
«Давайте поговорим на тему идеальности и совершенства? Нас душат со стороны стандартами красоты и поведения, и это создает постоянное давление, как будто с тобой что-то не так. А так хочется просто быть собой.
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Но на самом деле, чтобы быть счастливой или любимой, не обязательно становиться кем-то другим. Твое тебя всегда найдет! Так что мое мнение: красивой и совершенной нужно быть только для себя. Ухаживать за собой и менять себя только из-за любви, а не для того, чтобы дотянуться до идеала!», - высказалась Мишина.
Раньше Мишина заговорила про расставание с Эллертом:
«У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески и я понимала, что это слишком и так нельзя, я чувствовала себя очень плохо. Мне было очень больно и это выдержать было очень сложно. Я была инициатором окончательного разрыва, поняла, что больше не могу существовать в этих отношениях, что мне тяжело. Я не знаю, как мы будем дальше существовать, у всех свои истории. Будем ли мы вместе или уже нет – не знаю» - говорит Мишина.
Напомним, Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом
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