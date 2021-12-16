Алла Пугачева и Максим Галкин начали крутить роман еще в начале 2000-х, пишет Politeka.net. На тот момент примадонна находилась в браке с Филиппом Киркоровым, но тогда уже их отношения не ладились.
Долгое время Галкин и Пугачева скрывали отношения, но в 2008 году они объявили всем о своих чувствах, а в 2011 - поженились.
Пару часто приглашают на разные передачи, на одной из которых муж проявил заботу к жене поправив ей микрофон, а также дотронувшись к любимой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Я просто забываю обо всем, когда ты до меня дотрагиваешься", - произнесла певица.
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Большинство пользователей Сети кадры очаровали, других же - наоборот.
"Я верю! Бывает такая любовь! Бывает!", "Очаровательная пара!!!!❤️", "Да любая старушенция вздрогнет от прикосновения 45-летнего мужика, тем более что это Макс Галкин", "Как мне нравятся их отношения. С Максимом Пугачева просто расцвела! Достойный мужчина!", "Всегда раньше любила, уважала Пугачеву, а сейчас смотрю полный маразм", - написали пользователи Сети.
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