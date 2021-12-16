Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, впечатлила эффектным нарядом на одном из выступлений.

Как пишет Politeka.net, недавно Светлана Лобода выпустила новую песню, которую теперь презентует на разных телепрограммах. В шоу «Вечерний Ургант» она пришла в красивом черно-золотом комбинезоне с внушительным вырезом в районе груди. Волосы артистка выпрямила, а образ дополнила ярким макияжем.

«Однажды вечером», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и восхищенных отзывов.

«Шикарная», «Света, это было нереально круто, это просто прелесть, ты просто супер», «Шикарнейший образ», «Красивый вечер!», «Ваши эксперименты удивляют все больше, невероятной красоты образ», «Ну миледи, какая ты красивая, глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что свою новую песню Светлана Лобода приурочила к новогодним праздникам.

Напомним, что Светлана Лобода очаровала видом в золотом купальнике: «Шикарная мадам».

Ранее Politeka писала, что Лобода впечатлила видом в сияющем боди с вырезом: "Дали жару".

А еще Politeka сообщала, что Лобода извалялась в снегу, забыв прикрыться: "Так долго ждала этой ночи!".