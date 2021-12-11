Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно поїхала в Росію, презентувала нову пісню, заради якої повністю вивалялася в снігу без одягу.

Цього разу на сторінці в Instagram співачка Світлана Лобода представила свій новий сингл»занесло". Причому для обкладинки нової композиції Лобода використовувала оригінальне рішення. її словами, дуже важливо, щоб музика потрапляла в момент.

"Останнім часом взяла собі за правило жити внутрішніми відчуттями і імпульсами. Мені не страшно різко поміняти все і піддатися приходить почуттю. Тому ми стали частіше робити прем'єри, в яких відбивається настрій того чи іншого моменту», - раніше висловилася Лобода про пісню.

Як видно на обкладинці, їй нема чого соромитися, тому вона без одягу позувала в снігу. Завдяки вигідному ракурсу, все зайве було приховано.

"Я так довго чекала цієї ночі!!!Тому що ця пісня-електричний жучок🔥 а тепер перевіримо ... чи станеться це і з Вами!!"- пише вона в Instagram.

"Боже це мегахіт 😍; Так подобається з перших секунд!😍 ; Так🔥! Дочекалася🤍 🦋; У Лободи завжди знайдеться пісня під будь-який сезон року і під будь-який настрій)😍 🙌 🏻; дуже Класний трек!!!; Ураа!!!🔥 улюблена пісня минаючого 2021❤; Нам подобається також сильно!😍 ❤ ️ 🔥 ; Клас трек❤️; вже знак якості! ❤️».

Також Лобода опублікувала кадри зі зйомок нового кліпу. Вона продефелювала в ефектному купальнику, який вигідно підкреслив достоїнства її фігури. Виглядала артистка просто надзвичайно.

Нагадаємо, що Світлана Лобода підкорила виглядом в ефектній сукні «»витвір мистецтва".

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