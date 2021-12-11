Відома співачка Світлана Лобода, яка гастролює по Росії, здивувала виглядом і піднесла хорошу новину.
Як передає Politeka.net, Світлана Лобода є відомою українською артисткою. Як відомо, вже кілька років співачка виступає в Росії та переїхала туди жити.
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Світлана Лобода у сяючому вбранні прикриває обличчя від яскравого світла. Під фото артистка розповіла про прем'єру своєї нової пісні "Занесло".
"Прямо зараз! Прем'єра синглу-занесло", - розповіла Світлана Лобода.
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Шанувальники співачки залишили безліч коментарів під фото: "Пісня вогонь, втім як завжди", "Ваш образ підкорив моє серце", "Все таки неймовірна енергетика від Вас йде!", "Ну Ви там і дали спеку! ДО РЕЧІ обкладинка нового синглу і справді - вогонь!", "Як завжди жіночна, ніжна і шикарна! 🔥 🔥 🔥 Красива пісня".
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