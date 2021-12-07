Відома українська співачка Світлана Лобода, яка давно поїхала в Росію, де живе і будує кар'єру, похвалилася ефектною фігурою в золотому купальнику.

Як передає Politeka.net, в Instagram Лобода опублікувала кадри зі зйомок нового кліпу. Вона продефелювала в ефектному купальнику, який вигідно підкреслив достоїнства її фігури. Виглядала артистка просто надзвичайно.

"Занесло любов мою сильну. Тобі сподобався приспів мого нового синглу? Прем'єра скоро! Будемо танцювати в новорічну ніч в @barvikhaconcerthall?",- підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники залишили їй масу захоплених слів про нову пісню, а також стали розхвалювати зовнішній вигляд артистки.

"Була б у мене така фігура, я б теж так виходжувала", "Шикарна мадам", "Яка офігенна, дуже сильно сподобався, з нетерпінням чекаємо!", "Ось це жінка", "Будемо танцювати всі новорічні свята!", "Дуже сподобалося, вразилася, мало не плакала", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода підкорила виглядом в ефектній сукні: "Витвір мистецтва".

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