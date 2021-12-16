Молодая жена украинского певца и музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась стильным образом, в который она перевоплотилась ради вечеринки маленького сына.

Как пишет Politeka.net, 15 декабря сыну Репяховой и Виктора Павлика Мише исполнилось полгода. Девушка решила отпраздновать этот день с размахом, устроив вечеринку.

«В приятном послевкусии вчерашнего дня. Я хочу сказать, что меня окружают такие замечательные люди. Наверное, мне был дан в жизни один плохой человек, чтобы заметить десятки других добрых и сопереживающих. Я хочу сказать огромное спасибо каждому рекламодателю, который не смотря ни на что со мной. И конечно моей аудитории, которую у меня точно никто не заберёт. А ещё спасибо всем девочкам в джи бар бейб. Я вас люблю! Вы лучшие», - подписала фото Репяхова.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы такая милая», «Красотка», «Макияж огонь», «Вы очень красивая», «Красотуля! Так держать и сиять, не смотря ни на что!», «Сама нежность», «Вы красотка!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Репяхова показала, как выглядела до знакомства со звездным мужем: «Дамочки».

Ранее Politeka писала, что Репяхова и Павлик устроили шестимесячному сыну праздник, фото "именинника".

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