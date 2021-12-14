Як передає Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова вийшла заміж за артиста в 2020 році. У 2021 році вона народила 55-річному Віктору Павлику сина, якого назвали Михайло. Незважаючи на велику різницю у віці, пара показує гармонійні і щасливі відносини.

У себе в Instagram Репяхова детально розповідає про своє життя, роботу, материнство і навіть висвітлює скандал з колишньою дружиною Павлика. У свіжій сторіс дівчина опублікувала архівне фото 2013 року, показавши, як вона виглядала до зустрічі з артистом. На той момент їй було близько 19-20 років.

На фото блондинка позувала в смішній шапці разом з подружками. Виглядала Репяхова дуже молодо.

"Субота. Дамочки. Кава", - підписано архівне фото.

"Ти в цій шапці, років на 15", - відзначили в коментарях під фото.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова заговорила про своє дитинство: "ніколи не забуду, як ми з мамою...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова відверто розповіла про важливу подію в житті Мишеньки: "мами зрозуміють...".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова зняла себе в примірочній, підкоривши стилем:"шикарний вигляд".