Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram четверта дружина відомого 55-річного співака Віктора Павліка 27-річна Катерина Реп’яхова показала кадри зі святкування міні-ювілею сина. Так, шість місяців тому Реп’яхова та Павлік стали батьками: у них народився хлопчик, якого назвали Михайлом.

"Я мама 6 місяців. Плачу від щастя", - сказала Катерина.

Як бачимо, спеціально для святкування Павлік та Реп’яхова прикрасили кімнату красивими повітряними кульками та купили велику цифру 6. Також, співак подарував дружині великий букет.

Реп’яхова із сином на руках весело посміхалася у камеру, а хлопчик сміявся та грався кульками.

Нагадаємо, що Катерина Реп’яхова – четверта дружина 55-річного співака. У Павліка є син Олександр та дочка Христина від попередніх шлюбів. Зауважимо, що діти Павліка значно старші за його теперішню дружину. Сину Олександру виповнилося 37 років, а Христині – 34.

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