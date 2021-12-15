Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, розповіла про те, як вони з чоловіком відсвяткували перший маленький «ювілей» свого сина.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка та концертний директор Павлика поділилася новим постом в Instagram. 15 Грудня їх зі співаком синові Міші виповнилося півроку. Незважаючи на те, що це не справжній день народження, батьки хлопчика вирішили влаштувати на його честь свято.

«Михайликові півроку. Сьогодні зібралися найближчі і улюблені люди. Так здорово, що з самого маленького Міша бачить, як багато людей його люблять», - написала Репяхова.

Вона поділилася кумедним знімком, на якому Міша сидів у розфарбованому візку ніби з супермаркету. За спиною у хлопчика виднілася неонова напис зі словами "Життя – це вечірка".

Батьки Міші також опублікували фото на окремій сторінці хлопчика в Instagram, яку ведуть удвох. На знімку Репяхова у сукні з відкритими плечима тримала хлопчика, притискаючи його до себе.

У мережі тут же відреагували на пости.

"Вітаємо! Нехай Мишко росте всім на радість", "маленьке диво! Рости здоровим, щасливим і успішним на радість батькам", "Здоров'я Мішеньке і нехай його і батьків Бог оберігає від злих людей і негативу!", "Такий дорослий вже а ніби тільки народився недавно", "Вау, Мишко вже такий дорослий наречений при костюмі", - пишуть люди.

Нагадаємо, Репяхова показала обличчя шестимісячного сина від 55-річного Віктора Павлика.

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