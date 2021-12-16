Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма похвастался обновкой, которая уже успела занять место в его доме.
«Как вы знаете, я обожаю путешествовать, открывать для себя новые страны, планировать увлекательные маршруты, знакомиться с новыми культурами. И потому, когда увидел у знакомых деревянную карту мира, понял — она должна быть у меня дома. Я представляю, как я буду отмечать на ней все посещенные страны. Ну просто маст-хев для путешественника», - отметил Яма.
Отметим, что Влад Яма очень любит путешествовать со своей семьей. Звездная парочка не раз колесила по США, а также отдыхала в теплых экзотических странах. Также Влад и Лилия часто путешествуют по Украине, используя редкие окна в напряженном рабочем графике телезвезды. Добавим, что в путешествиях Влад Яма всегда устраивает стильные фотосессии.
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