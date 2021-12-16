Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз принимала участие в шоу "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть очаровательное фото с прогулки, на котором продемонстрировала необычный образ.
Похоже Илона решила красиво утеплиться на зиму – перед камерой она позирует в теплом светлом пальто нежного персикового оттенка. Дополняет образ похожая по текстуре лиловая шляпка на голове, под которой видно распущенные волосы, а на ее лице легкий макияж и мечтательная улыбка.
В подписи к публикации Гвоздева написала: "Чувство полного творческого удовлетворения. Давно уже у меня не было такого ощущения. Ноги гудят от усталости, тело все немеет от боли, но какой это кайф чувствовать, что ты на своём месте и занимаешься любимым ДЕЛОМ. Ребята все такие классные, у всех горят глаза и тогда тебе хочется ещё больше им помочь и сделать невероятный номер. Круто, что нет никаких рамок и запретов, полная свобода в творчестве. Что может быть лучше".
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Напомним, Обиженная Илона Гвоздева требует извиниться за "пьяные" танцы: "Совести у вас нет".
Как сообщала Politeka, Гвоздева, показав себя с внушительным животиком, призналась, сколько набрала: "Здесь у меня уже...".
Также Politeka писала, что Гвоздева в наряде с глубоким вырезом игриво повертелась перед зеркалом: "Мой образ на Новый Год".