Известная украинская танцовщица и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева требует публичных извинений от главного редактора одного из изданий.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя танцовщица, педагог-хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева разозлилась из-за публикации о ней в ленте одного из украинских изданий.

Причиной гнева Гвоздевой стала новость и заголовок о ее видео в Instagram, на котором она танцевала.

Так, хореограф требует публичного извинения от главного редактора за странный заголовок.

"Я готова не обращать внимание на многое, что пишет обо мне СМИ, желтая пресса, говорят хейтери и так далее, но с такими заявками мириться не стану. Возможно это сделано преднамеренно, все-таки доброжелателей хватает у меня,но скажу одно, все кто причастен к данному заявлению ответят за это! Совести у вас нет!

", - заявила Илона Гвоздева.

В комментариях поклонники поддержали Гвоздеву.

"О ! 😂Только прочла 😮 удавилась ) Алкоголь не заметила и не адекват кстати тоже … его кстати в интернете хватает . Хотела б и научиться так неадекватно танцевать ❤️))) блин это ж столько лет нужно 🔥 ", " Ой, чтобы каждая так танцевала. Зависть плохая штука, если что) 👏👏👏👏👏", "Ты лучшая жена, мама и просто суперженщина 🔥🔥🔥 ", "Мда уж, я и трезвая так не повторю не то, что пьяная, это ж какой контроль над телом и чувство ритма нужно иметь, чтобы по пьяни такое исполнить🤦🤦🤦. Талант, как говориться, не пропьёшь 🤣. А если серьёзно, то наказать их очень даже сто́ит", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что Гвоздева, показав себя со значительным животиком, призналась, сколько набрала: "Тут у меня уже...".

Напомним, что Гвоздева в наряде с глубоким вырезом игриво покрутилась перед зеркалом: "Мой образ на Новый Год".

А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева нарвалась на негатив за танцы перед камерой: "Воображает из себя".