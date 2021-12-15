Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева заинтриговала своим видом к Новому году.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Илона Гвоздева представила фрагменты своего наряда к Новому году. Хоть и не видно, как она выглядит в этом наряде, однако точно можно сказать, что танцовщица хочет продемонстрировать свои ноги. Платье состоит из больших сияющих частиц, а на юбке красуются перья. Свой образ Илона Гвоздева дополнила туфлями серебряного цвета.

"Мой образ на Новый год. Подержу интригу еще немного", — рассказала Илона Гвоздева.

Также, стоит отметить, что на спине платья у неё глубокий вырез.

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