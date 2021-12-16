Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой и подружкой исполнителя Dzidzio, показала, как дурачится на съемках.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская вместе с известным исполнителем Виталием Козловским ведет развлекательное шоу на одном из музыкальных телеканалов. Парочку обожают зрители за особую химию, которая чувствуется между ними.

У себя в Инстаграм Цибульская часто показывает, как они с артистом шутят друг над другом, а также проявляют внимание в перерывах между съемками. Звезды часто обнимаются и флиртуют друг с другом.

На свежем видео артистка показала, как они дуреют с Козловским, сочиняя песни на ходу.

«Ты только посмотри, ты посмотри на нее», - пропел Козловский, после чего к нему присоединилась Цибульская и продолжила читать рэп.

«Пятый час съемки», - подписала видео Цибульская, объясняя, почему им с Козловским приходится заниматься ерундой.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила "победным" танцем в корсете: "Уф, принцесса".

Ранее Politeka писала, что Оля Цибульская засветилась в одном полотенце после концерта: «Мокрая и счастливая».

А еще Politeka сообщала, что Цибульскую разнесли в пух и прах за образ на красной дорожке: "Как перетянутый тюбик".