Відома українська співачка і телеведуча, подружка і кума Дзідзьо Оля Цибульська показала себе в гримерці після концерту, прикрившись лише одним рушником.

Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала відео, на якому сиділа на дивані і відходила від концерту. Пікантності відео додавав той факт, що артистка сиділа в одному рушнику. При цьому вона виглядала прекрасно, тому що вечірній макіяж залишився цілим і неушкодженим.

"Трохи мокра після концерту. Мокра і щаслива", - підписала відео зірка.

Цибульська зазначила, що дуже втомилася, але при цьому відчуває себе щасливою.

"Так я виглядаю після концерту. Було дуже кльово. Спасибі всім. Я реально як після сауни", - звернулася до шанувальників зірка.

Відзначимо, що Оля Цибульська прославилася після участі в проекті "Фабрика зірок". Після вона стала поєднувати кар'єру співачки з телевізійною кар'єрою. Артистка неодноразово ставала ведучою розважальних шоу та заходів всеукраїнського масштабу.

Нагадаємо, що Оля Цибульська в коротких шортах похвалилася ніжками:"це...".

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