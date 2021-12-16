Как пишет Politeka.net, недавно Даша Хлистун вернулась в модельный бизнес. Ей потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться после беременности и подождать, пока дочка станет достаточно взрослой, чтобы оставаться без мамы.

Модель уже летала на показ за границу, о чем рассказывала своим поклонникам. За последние месяцы Хлистун сильно похудела, вернув себе идеальные пропорции. Теперь красотка является частой гостей светских тусовок.

На свежих видео, которые девушка опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала в черном длинном платье с открытой спиной. Ярким акцентом наряда стал вырез до бедра. Платье подчеркнуло тонкие руки и ключицы звезды. Волосы Хлистун собрала в хвост, чтобы ничего не отвлекало от ее идеальной фигуры.

Отметим, что до встречи с Михайлюком Даша была очень востребованной молодой моделью.

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