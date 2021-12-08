Відома модель, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун, яка нещодавно повернулася на подіум, розповіла шанувальникам про свої проблеми зі шкірою.

Як передає Politeka.net, зірка показала себе без макіяжу і фільтрів, зазначивши, що зараз її обличчя виглядає добре завдяки роботі з косметологом.

"Думала вам зараз розповісти з приводу того, які процедури я роблю у свого косметолога, але вирішила, що завтра при денному світлі покажу вам стан шкіри. Я знаю, що для багатьох це досить поширена проблема. І повірте мені, колись я була на вашому місці, не знала, за що хапатися і що робити для того, щоб врятувати свою шкіру. Тому що я дивилася на себе в дзеркало і просто ревіла. Мені здавалося, що ці прищі мене атакували і більше ніколи зі мною не розпрощаються", - зазначила модель.

Додамо, що до зустрічі з Михайлюком Даша Хлистун будувала успішну кар'єру моделі. Після вагітності їй довелося активно зайнятися фігурою, щоб знову повернутися в професію.

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