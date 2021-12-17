Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич, которую ее избранник Андрей Задворный бросил после окончания проекта, впечатлила новой фотосессией и словами о будущем. На фото Злата предстала в коротеньком платье с декольте.
«Делюсь с Вами инсайтом. Всякая душевная боль похожа на туман, который скрывает от нас истину. В тумане ведь совершенно невозможно полноценно функционировать, как и при боли душевной. Можно лишь шаг за шагом выбираться из этого тумана, не зная точно, когда же он закончится, но зная, что за ним - прекрасное место. Оно прекрасно хотя бы потому, что весь туман уже позади», - подписала фото Злата Огневич.
В комментариях звезду поддержали отзывами.
«Красавица!», «Потрясающая», «Красотулька», «Шикарные ножки, красотка Zlata», «Злата, а впереди будет все лучшее», «Ого, очень красивая», «Красивая, будь счастлива», «Ты невероятная женщина», «Смотреть на тебя – огромное удовольствие», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Злату Огневич жестко "припечатали" в Сети, несмотря на ее слезы: "Мне вас не жаль".
Ранее Politeka писала, что Огневич впечатлила откровениями после "Холостячки": "Макс и Злата вместе?".
А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич в ярком образе заговорила о новом этапе жизни: "Так долго ждала".