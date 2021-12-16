Злата Огневич була героїнею шоу "Холостячка-2", де вибрала бізнесмена Андрія Задворного, передає Politeka.net. На жаль, пара була разом всього 1,5 місяці, після чого колишній учасник пішов від зірки.
На пост-шоу Задворний розповів, що у нього раптово пропали почуття до Злати Огневич. Для останньої це одкровення стало великим ударом.
У новому випуску програми "Неймовірна правда про зірок" зірка вирішила розповісти, як пережила складний період. Про це йдеться в анонсі програми, оприлюдненому в офіційній Instagram-групі телеканалу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
"Про сильну депресію, сеанси з психотерапевтом і нові почуття. Макс і Злата разом?😲", - йдеться в повідомленні.
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Користувачі Мережі насторожено сприйняли нове відео, адже їх багато разів обманювали за допомогою монтажу, але були й інші коментарі:
"Черговий монтаж👏", " Не вірю. Анонс👎 👎 👎", "шифрувалися тому, що гуляли, спілкувалися як друзі. СТБ як зазвичай створює інтригуючі анонси)", "провальний сезон!! Все закінчилося навіть не розпочавшись", " не разом. Впевнена на всі 💯", " черговий 🤡 цирк і два клоуна😂 😂 😂","як вже набридло".
Нагадаємо, Злата Огневич в ефектному образі з червоною помадою заговорила про новий етап життя
А ще Politeka писала, що Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич звернувся до публіки
Також Politeka повідомляла, що Задворний з "Холостячки" після розставання з Огневич звернувся до шанувальників