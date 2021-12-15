Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею "Холостячки-2", вийшла в ефір вся в сльозах, і розповіла про наболіле, закликавши людей нічого не розповідати про Андрія Задворного.

Шоу "Холостячка-2" закінчилося на тому, що Злата Огневич прийняла кільце від бізнесмена Андрія Задворного, передає Politeka.net. Пара була разом приблизно 1,5 місяці, після чого розлучилася.

На пост-шоу проекту обговорили долю колишніх учасників. Як виявилося, Андрій Задворний несподівано пішов від Злати Огневич, так як його почуття пропали. Для співачки слова коханого були ударом, і дотепер вона згадує їх з болем у серці.

Після випуску пост-шоу кинута артистка вийшла в ефір свого Instagram і попросила людей не надсилати їй пости від колишнього, адже вони розлучилися 18 жовтня.

Деякі підтримали Злату Огневич, а інші ж - жорстко посварили:

"Злата, ви дуже сильна людина! Максим сильно за вас переживав на передачі, це було видно. Нехай Бог вам дасть щастя і любові", "Ну, Злата, за що боролася і на те напоролася", " невже не розгледіла яких гідних хлопців вигнала. А від Андрія що чекала? Він усіма силами показував, що йому набрид проект і хотів покинути набагато раніше", "в 35 років бути такою дурною. Жерсть. А Бумеранг швидко повернувся. Діма, напевно, теж біль відчував", "Златочка, ти розумничка, сильна, переверни цю сторінку і забудь", " Хоч ви плачете, мені вас не шкода. Бог дав вам таку красу, такий талант, але не дав розуму. І дійсно, кого тут шкода, так це Максима. Ви і йому скалічите життя".

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