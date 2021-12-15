Вже кілька тижнів в Мережі обговорюють фінал шоу "Холостячка-2", в якому Злата Огневич вибрала бізнесмена Андрія Задвороного, передає Politeka.net. Пара розлучилася всього через півтора місяці після завершення зйомок. За словами переможця шоу, у нього раптово пропали почуття до співачки.
Примітно, що глядачі надсилають багато негативних повідомлень у бік Злати Огневич і Андрія Задворного, але перша запевняє, що не будує з себе жертву і продовжує жити далі.
Зірка опублікувала кадри нової фотосесії, де вона позує в красивій сукні і з червоною помадою на губах. У пості артистка розповіла, що потрясіння веде до трансформації і розкриває внутрішню силу.
"А зараз я на всіх рівнях відчуваю появу нового, чогось великого і невідомого мені, але саме того, чого так довго чекала... Мені так не вистачало саме цього шторму, щоб перейти на наступний етап життя🙌 🏾", - інтригуючи написала Злата Огневич.
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У коментарях користувачі Мережі написали багато слів підтримки співачці, і побажання їй всього хорошого.
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