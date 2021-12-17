Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев к новогодним праздникам снова решил собрать звезд для коллаборации. На страничке "Музвар" в Инстаграм появились подробности этого события.
На фото, которые были опубликованы, была Леся Никитюк, Оля Полякова и многие другие.
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На днях мэтр украинской сцены Александр Пономарев в очередной раз собрал певчих артистов для праздничного коллаборации. На этот раз Пономарев выбрал пятерых артистов, двое из которых впервые участвуют в песенном проекте. Кстати, составить компанию-дебютанткам Оли Поляковой и Леси Никитюк могла и Настя Каменских, однако ее участие не подтвердилось. Надеемся, что увидим Настю в одной из коллабораций.
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Ждете музыкальный подарок?", - было написано под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и заметили, что одной из популярных украинских певиц нет:
"Жду. Артем Пивоваров", "Леся и Оля", "поющих? Оля ок, но Леся. Я так понимаю, Тина Кароль уже не формат? Почему? Ее голос гораздо лучше, чем голос Оли", "Почему нигде нет Меловина. Почему его игнорируют. Везде один нафталин".
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