Народный артист Украины Александр Пономарев позвал для рождественской коллаборации Олю Полякову, Лесю Никитюк и многих других звезд.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев к новогодним праздникам снова решил собрать звезд для коллаборации. На страничке "Музвар" в Инстаграм появились подробности этого события.

На фото, которые были опубликованы, была Леся Никитюк, Оля Полякова и многие другие.

"Рождество сплачивает: Пономарев снова объединил артистов для коллаборации

На днях мэтр украинской сцены Александр Пономарев в очередной раз собрал певчих артистов для праздничного коллаборации. На этот раз Пономарев выбрал пятерых артистов, двое из которых впервые участвуют в песенном проекте. Кстати, составить компанию-дебютанткам Оли Поляковой и Леси Никитюк могла и Настя Каменских, однако ее участие не подтвердилось. Надеемся, что увидим Настю в одной из коллабораций.

В каруселе эксклюзивные backstage-мгновения записи рождественской композиции, премьера которой состоится уже совсем скоро

Ждете музыкальный подарок?", - было написано под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и заметили, что одной из популярных украинских певиц нет:

"Жду. Артем Пивоваров", "Леся и Оля", "поющих? Оля ок, но Леся. Я так понимаю, Тина Кароль уже не формат? Почему? Ее голос гораздо лучше, чем голос Оли", "Почему нигде нет Меловина. Почему его игнорируют. Везде один нафталин".

Напомним, Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео

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