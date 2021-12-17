Как сообщает Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева, которая в новом сезоне вокального шоу "Голос країни" стала звездным тренером, побывала в эфире программы "Твій день". Там она рассказала, каких участников будет искать. По словам артистки, ее предыдущий опыт тренерства в "Голосе" был очень полезным. Еще бы, она была тренером-победителем – участник ее команды Сергей Лазановский победил в прошлом сезоне вокального шоу.

В этот раз Надя собирается снова искать душевных вокалистов, которые не гоняются за трендами. Об этом она рассказала в эфире программы "Твій день", видео которого опубликовали в Instagram.

"Мой опыт в 11 сезоне дал мне много всего, правда. И я уже знаю, что надо выбирать, как надо выбирать. Все секретики я не расскажу, потому что Оля Полякова будет смотреть этот эфир стопроцентно. Но я знаю, что больше надо показывать себя, больше показывать душу. Не о трендах и модности. Мне нужны обычные, я говорила в прошлом сезоне, мне нужны смелые", - рассказала Дорофеева.

В подписи к ролику говорится: "Уже на днях стартуют съемки слепых прослушиваний. Советуем следить за обновлениями в нашем профиле и узнавать самые актуальные новости первым".

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