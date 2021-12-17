Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является последним победителем шоу "Голосу країни". Артист был в команде Нади Дорофеевой. И спустя долгое время Надя и Сергей снова встретились, как можно увидеть по новому видео Лазановского в Инстаграм.

На видео Надя и Сергей танцевали под песню SANTA NIKKO?, новую песню Лазановского. Парочка была на студии и пустилась в пляс, пока кто-то на заднем фото делал уборку, а потом утащил диван.

"Вы же помните, что 19-го премьера mood video #SANTA_NIKKO?", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Какие вы крутые", "класс", "О, бабушка Надя к молодым и перспективным примазывается", "Она выглядит моложе чем ты", "О таком невозможно забыть".

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