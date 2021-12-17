Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский является последним победителем шоу "Голосу країни". Артист был в команде Нади Дорофеевой. И спустя долгое время Надя и Сергей снова встретились, как можно увидеть по новому видео Лазановского в Инстаграм.
На видео Надя и Сергей танцевали под песню SANTA NIKKO?, новую песню Лазановского. Парочка была на студии и пустилась в пляс, пока кто-то на заднем фото делал уборку, а потом утащил диван.
"Вы же помните, что 19-го премьера mood video #SANTA_NIKKO?", - написано было под видео.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Какие вы крутые", "класс", "О, бабушка Надя к молодым и перспективным примазывается", "Она выглядит моложе чем ты", "О таком невозможно забыть".
Напомним, победитель "Голосу країни" взволновал откровением о проблемах, которые скрывал
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский рассказал о проблемах со здоровьем
Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский взбудоражил поклонниц неожиданным обращением