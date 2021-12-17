Певец, блогер, стендапер и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как украсил их с женой дом, ожидая новый год - артист раскрыл этапы и похвастался результатами.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева уже более 10 лет вместе, передает Politeka.net. Пара несколько лет жила на съемной квартире в Киеве, но позже переехала в загородный дом.

Особняк находится в закрытом коттеджном городке, на его просторной территории есть бассейн и терраса. Интерьер дома сдержанный, в нем светлые стены, натуральный пол и много зеркал. Также певица часто показывает большую гардеробную, и нередко - зону гостиной с ТВ и светлой кухней с островом.

В новых сторис довольный Владимир Дантес решил похвастаться, как эффектно украсил дом.

Артист показал елку в разобранном состоянии.

По словам певца, на помощь для декорирования дома пришел профессионал.

"К нам приехала Юля, а значит дом скоро будет очень красивый", - написал блогер.

Позже артист показал, как в итоге выглядит гостиная с украшенной елкой, и лестница: "Уииии", - написал он.

Артист пропел на английском языке: "Это любовь", указывая на светящуюся елку.

Отметим, по соседству с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом живет Дмитрий Монатик с семьей.

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