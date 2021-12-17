Владимир Дантес и Надя Дорофеева уже более 10 лет вместе, передает Politeka.net. Пара несколько лет жила на съемной квартире в Киеве, но позже переехала в загородный дом.
Особняк находится в закрытом коттеджном городке, на его просторной территории есть бассейн и терраса. Интерьер дома сдержанный, в нем светлые стены, натуральный пол и много зеркал. Также певица часто показывает большую гардеробную, и нередко - зону гостиной с ТВ и светлой кухней с островом.
В новых сторис довольный Владимир Дантес решил похвастаться, как эффектно украсил дом.
Артист показал елку в разобранном состоянии.
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По словам певца, на помощь для декорирования дома пришел профессионал.
"К нам приехала Юля, а значит дом скоро будет очень красивый", - написал блогер.
Позже артист показал, как в итоге выглядит гостиная с украшенной елкой, и лестница: "Уииии", - написал он.
Артист пропел на английском языке: "Это любовь", указывая на светящуюся елку.
Отметим, по соседству с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом живет Дмитрий Монатик с семьей.
Напомним, Дорофеева в необычном кожаном костюме показала безупречный стиль
А еще Politeka писала, что Дантес наябедничал Дорофеевой на известную украинскую певицу
Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в преддверии нового "Голосу країни" показала свои самые яркие образы