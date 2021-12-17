Продюсер вокального проекта "Голос країни" Владимир Завадюк рассказал украинцам, что до начала съемок нового сезона шоу осталось всего несколько дней.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram продюсер популярного вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк рассказал, что до начала съемок нового сезона осталось несколько дней.

"До старта съемок "Голос страны" остались считанные дни. Сложно представить, однако это мой 9 сезон. Очень хочу, чтобы вам понравилось. Верю в этот сезон, как никогда ❤️‍🔥 ", - написал Завадюк.

Напомним, что тренерами нового сезона стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук, но многим украинцам не очень понравился такой выбор продюсеров.

"Жаль, что без Юлии Саниной (она как никто заслуживает быть тренером😉", "Ждем 😏🔥", "Где же те таланты потом деваются? Грустно...", "Ждем 👍🏻😍", - написали в Сети.

Напомним, что ранее Юлия Санина прокомментировала решение продюсеров "Голосу країни". Певица отметила, что несмотря на ее открытость к проекту продюсеры выбрали другую артистку.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голосу країни" пустился в пляс с Дорофеевой, видео: "Какие вы крутые".

Напомним, что продюсера "Голосу країни" призвали к ответу за новый состав тренеров: "Танці з зірками" уже полетели к черту".

А еще Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в преддверии нового "Голосу країни" показала свои самые яркие образы: "Все очень классные".