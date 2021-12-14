Так, 37-річна Полякова розговорилася з подругою і ведучою Машею Єфросиніною. Відповідне відео опубліковано на YouTube. Співачка розповіла, ким був її справжній батько.
Свого часу він навчався в медінституті (у нього вся сім'я була медиками), правда, проти своєї волі. Володіючи ідельним слухом і співочим талантом, він "халтурив" на весіллях, пропускаючи навчання, за що був, у підсумку, відрахований.
За словами Полякової, її батько міг взяти абсолютно будь-який інструмент, "побринчати" п'ять хвилин і вже ідельно на ньому грати.
Не зумівши вивчитися на лікаря і придушивши в собі покликання артиста, батько Полякової запив. Власне, це й стало причиною його розставання з матір'ю співачки.
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"Він не хотів займатися, не вчився, вони його "чмирили" (батьки, - ред.), він почав підбухувати, біжати від цього всього "довбання" і дуже погано закінчив", - поділилася Полякова.
Артистка рідко виставляє кадри своїх батьків. Однак, на останній день народження мами, 5 серпня, показала серію яскравих фото в Instagram, де вона з другим чоловіком, вітчимом Олі.
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