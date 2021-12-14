Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою. Зірка для своїх виступів зібрала шоу-балет, в якому складається і Макс Єжов. Молодий танцюрист крім роботи з Поляковою ходив на "Танці з зірками", де йому в партнерки дісталася Леся Нікітюк, а в цьому році відправився на "Холостячку 2" зі співачкою Златою Огневич. Але артистка не повірила в щирість танцюриста і він покинув проект після першого ж ефіру. А на нових сторіс в Instagram Полякової Макс з'явився за ручку із зіркою.
Оля була цього разу в образі Снігової королеви. Макс поруч йшов у чорному костюмі.
"Снігова королева", - були підписані кадри.
"Снігова королева до...",- сказав голос за кадром.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Улюбленицю Вакарчука Соловій насилу можна впізнати після нового експерименту із зовнішністю: кадри
Автобус злетів з траси, 18 жертв і 25 постраждалих: фото фатальних наслідків
Дружина "Холостяка" Добриніна показала, як вони прикрасили ялинку в їх новому розкішному будинку: "Теж краса!"
Схудла Зарицька з KAZKA в купальнику показала свої головні достоїнства крупним планом: "Кожен має право"
"Кажуть, сипляться з мене камені, а я кажу, що не перший рік живу, ось і сипляться", - сказала Оля.
На новому сторіс Полякова вже позувала у своєму білому костюмі Снігової королеви для фотосесії. А трохи пізніше зірка стояла біля ялинки і запрошувала на захід.
Нагадаємо, героїня шоу "Маска" обвела Данилко і Полякову навколо пальця, правда розкрилася
Також Politeka повідомляла, що Полякова в халаті підняла настрій, показавши розкішні форми, фото
А ще Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової звернулася за допомогою, опинившись в іншому місті