Співачка Оля Полякова з'явилася разом з учасником "Холостячки 2" зі Златою Огневич Маском Єжовим, який перший покинув романтичне шоу.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою. Зірка для своїх виступів зібрала шоу-балет, в якому складається і Макс Єжов. Молодий танцюрист крім роботи з Поляковою ходив на "Танці з зірками", де йому в партнерки дісталася Леся Нікітюк, а в цьому році відправився на "Холостячку 2" зі співачкою Златою Огневич. Але артистка не повірила в щирість танцюриста і він покинув проект після першого ж ефіру. А на нових сторіс в Instagram Полякової Макс з'явився за ручку із зіркою.

Оля була цього разу в образі Снігової королеви. Макс поруч йшов у чорному костюмі.

"Снігова королева", - були підписані кадри.

"Снігова королева до...",- сказав голос за кадром.

"Кажуть, сипляться з мене камені, а я кажу, що не перший рік живу, ось і сипляться", - сказала Оля.

На новому сторіс Полякова вже позувала у своєму білому костюмі Снігової королеви для фотосесії. А трохи пізніше зірка стояла біля ялинки і запрошувала на захід.

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