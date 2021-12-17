Как пишет Politeka.net, пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывает много споров в сети. Одни верят в их искреннюю любовь, другие считают, что их брак фиктивный.
В одном из интервью Максим Галкин признался, что Пугачева думала, что будет для маленьких детей бабушкой.
«Алла готовилась к тому, что для детей она будет бабушкой», - признался комик, добавив, что в итоге она стала самой лучшей мамой из возможных.
В сети поклонники оставили массу теплых слов звездной семье.
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«Правильно! И вы Максим лучший отец», «Молодец, Аллочка! Детки просто классные, воспитанные! Здоровья самое главное!», «Бог поцеловал нашу Аллу) она гениальна во всем», «Она безусловно замечательная мама. А ещё красавица», «Максим, какая бабушка? Она самая лучшая мама в мире, люблю вашу семью, вы клевые», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пугачева с новым париком впечатлила видом рядом с дочкой: "Аллочка похожа на...".
А еще Politeka писала, что Пугачева не сдержала эмоций от прикосновения Галкина: "Любая старушенция...".
Также Politeka сообщала, что Пугачева в кожаном мини впечатлила видом, не обошлось без критики: "Похожа на постаревшую Мальвину".