72-летняя российская певица Алла Пугачева, которая замужем за 45-летним комиком Максимом Галкиным, второй раз стала матерью, когда ей было 64 года.

Как пишет Politeka.net, пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывает много споров в сети. Одни верят в их искреннюю любовь, другие считают, что их брак фиктивный.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что Пугачева думала, что будет для маленьких детей бабушкой.

«Алла готовилась к тому, что для детей она будет бабушкой», - признался комик, добавив, что в итоге она стала самой лучшей мамой из возможных.

В сети поклонники оставили массу теплых слов звездной семье.

«Правильно! И вы Максим лучший отец», «Молодец, Аллочка! Детки просто классные, воспитанные! Здоровья самое главное!», «Бог поцеловал нашу Аллу) она гениальна во всем», «Она безусловно замечательная мама. А ещё красавица», «Максим, какая бабушка? Она самая лучшая мама в мире, люблю вашу семью, вы клевые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева с новым париком впечатлила видом рядом с дочкой: "Аллочка похожа на...".

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