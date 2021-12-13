Алла Пугачова, яка нещодавно вразила фанатів схудлою фігурою і моложавим виглядом, знову здивувала зовнішністю поруч з дочкою.

Алла Пугачова вже давно не виступає на сцені, рідко показує нові кадри в соціальній мережі і уникає уваги фанатів на вулиці. Найчастіше нові кадри із зіркою публікує сам чоловік.

Шанувальники теж не відстають і люблять згадувати про кращі образи артистки в соціальній мережі, а також захоплюватися її красунею-дочкою. Малий Єлизавета цього разу порадувала виглядом поруч з мамою.

"І нічого в світі більше не треба, аби батьки були поруч ❤ ️" - сказано під архівним сімейним фото.

Шанувальники поспішили підтримати пост, не обійшлося без слів про пластики на обличчі Пугачової:

"Будьте щасливі! ❤; В кіно Ліза знімається? актриса вроджена!!!обіймаю !!❤ ; та чого ж кумедна дівчинка!!!👏 👏 ; А такі-щоб довше; милі, красиві 🤗 ❤️будьте здорові і щасливі завжди ❤ ️нехай Ангел Хранитель оберігає вас🙏; дай Бог вам здоров'я і щастя!!!!; Тут Аллочка схожа на Л. Максакову. Що робить пластика; здається добре попрацювала над собою".

Відзначити, Максим Галкін і Алла Пугачова живуть більше двадцяти років разом, причому пара виховує маленьких дітей, які виносила для них сурогатна мати. Через те, що пара не бажає обговорювати особисте, вона веде закритий спосіб життя і не поширюється про свої досягнення.

Причому також Пугачова давно не виступає і уникає уваги преси на заходах. Нещодавно Максиму вдалося умовити дружину на нове фото і тим самим похвалитися перед колегами.

Нагадаємо, що Пугачова засвітилася в молодіжних окулярах, кадри: "Мадам Брошкіна".

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