Алла Пугачова досить рідко з'являється на публіці, адже вже не виступає і не співає на сцені. Однак як виняток зрідка вона з'являється на шоу, де виступає в компанії колег.

Цього разу вона стурбувала виглядом в шкіряному міні, чоботях і з пишною зачіскою, засвітивши схудлу фігуру.

Багато вгледіли не тільки те, скільки ваги Пугачова скинула, але і були здивовані її втомленим виглядом. Частина аудиторії навіть назвала сумними спроби деяких зірок омолодитися за світло пластики або строкатих нарядів.

"Пугачова виглядає безглуздо в цьому платюшке😂; Алочка схожа на постарілу Мальвіну😢; я дуже люблю А. Б., але таке плаття на ній в її віці виглядає жахливо! Всьому свій час!; заздріть мовчки,🤷 ♀️; дрібна і безглузда, всі молоді в коло а в ритм не потрапляє видно вже зі слухом; Алла рулить !👏 ; Навіщо себе ставити в таке смішне становище а. б.? Першокласник серед див; Алла Борисівна як Чиполліно ... во дає".

Шанувальники теж не відстають і люблять згадувати про кращі образи артистки в соціальній мережі, а також захоплюватися її красунею-дочкою. Малий Єлизавета цього разу порадувала виглядом поруч з мамою.

"І нічого в світі більше не треба, аби батьки були поруч ❤ ️" - сказано під архівним сімейним фото.

Нагадаємо, що Пугачова засвітилася в молодіжних окулярах, кадри: "Мадам Брошкіна".

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