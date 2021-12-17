Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала серию фото из новой фотосессии. Она позировала в черном платье с разрезом до бедра. Звезда поразила стройной фигуркой и соблазнительным видом. Особого шарма образу придали пышные волосы артистки.
В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.
«Фото шикарные», «Очень красивая», «Королева», «Какая вы красивая», «Мишулечка», «Какая милая, безумно красивая девочка», «Кинематографично», «Офигенная», «Какая же ты сладкая», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Мишель Андраде является одной из подопечных Потапа и Ирины Горовой. Недавно она переключилась с сольной карьеры на карьеру телеведущей. Зрители высоко оценили Мишель в роли звезды трэвел-шоу.
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Добавим, что впервые Андраде засветилась на шоу «Х-фактор», где была еще совсем юной. Там она познакомилась со своим первым парнем Никитой Ломакиным.
Напомним, что Мишель Андраде позволила заглянуть "за кулисы" крутой съемки: "Богиня".
А еще Politeka писала, что Андраде удивила поклонников видом с гипсом: фото.
Также Politeka сообщала, что Андраде удивила растрепанным видом в кратере вулкана: «Вылитый Майкл Джексон».