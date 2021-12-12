Відома українська співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде, яка стала ведучою останнього сезону тревел-шоу "Орел і решка", вразила кадрами в кратері вулкана.

Як передає Politeka.net, завдяки участі в шоу Андраде вже об'їхала півсвіту. Глядачі досить високо оцінили нову ведучу, відзначаючи, що випуски з артисткою дуже цікаво дивитися. Багато шанувальників шоу просять Мішель стати ведучою наступного сезону.

На свіжих кадрах, які з'явилися у Андраде в Instagram, вона засвітилася в дуже небезпечному місці. Дівчина виглядала щасливою, хоч на її голові і красувалася копиця розпатланого волосся.

"У кратері вулкана Етна. Сицилія!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

«На другій фотці, вилитий Майкл Джексон», «яка мила», «Будь я Вулкан, прокинувся б», «яка красуня», «ходити на вулкани - це з одного боку - круто, а з іншого страшно», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

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