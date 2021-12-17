Известная певица, экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос, которая победила на "Танцях з зірками", впечатлила видом на светском мероприятии.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала яркие кадры с открытия нового ресторана. Девушка выбрала черный костюм, который идеально гармонировал с ее внешностью. Артистка засветилась в компании подружек, впечатлив роскошным видом.

В комментариях украинской «черной пантере» оставили массу комплиментов. Поклонники пришли в восторг от ее образа.

«Красивая», «Как можно быть такой шикарной», «Вы очень эффектно выглядите! Восхищаюсь Вашим вкусом», «Космос девочка», «Это же надо было родиться такой красивой», «Какая же вы роскошная», «Как можно быть настолько фотогеничной?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Санта Димопулос вышла замуж за известного бизнесмена и родила ему дочь. Сольной карьерой певица практически не занимается, но участие в «Танцах со звездами» стало для нее новым толчком к развитию.

Напомним, что Санта Димопулос разнесла продолжение известного сериала: "Смотрится жалко…".

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