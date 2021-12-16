Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос деякий час була солісткою групи ВІА Гра, а нещодавно перемогла в шоу "Танці з зірками". Чарівна красуня зараз активно розвиває блог в соціальних мережах, де багато розповідає про себе і показує свої стильні образи.
Цього разу Санта поділилася фото, де була в чорній сукні частково прозорій. Зірка лежала на ліжку, де лежали телефон, косметика, ємність з духами, а також ефектні туфлі. Дімопулос посміхалася, вражаючи своєю граціозністю.
"Новий рік і Різдво – час чудес і маленьких радощів", - написала Санта під фотографією.
Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", оцінив фото Санти і поставив три сердечка під знімком.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Яке шикарне плаття", "Божественна", "офігенна - обожнюю".
Нагадаємо, Санта Дімопулос показала животик на світському заході і все розповіла
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