Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла в шоу" Танці з зірками", показала себе в розкішній сукні, хвалившись виглядом.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос деякий час була солісткою групи ВІА Гра, а нещодавно перемогла в шоу "Танці з зірками". Чарівна красуня зараз активно розвиває блог в соціальних мережах, де багато розповідає про себе і показує свої стильні образи.

Цього разу Санта поділилася фото, де була в чорній сукні частково прозорій. Зірка лежала на ліжку, де лежали телефон, косметика, ємність з духами, а також ефектні туфлі. Дімопулос посміхалася, вражаючи своєю граціозністю.

"Новий рік і Різдво – час чудес і маленьких радощів", - написала Санта під фотографією.

Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", оцінив фото Санти і поставив три сердечка під знімком.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Яке шикарне плаття", "Божественна", "офігенна - обожнюю".

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